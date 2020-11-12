Дезинфекцию подъездов в Алматы проводят трижды в неделю

Алматы. 11 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы в целях профилактики коронавируса трижды в неделю проводят дезинфекцию подъездов. В работах задействовано 600 дезинфекторов, передает Kazakhstan Today.

В Алматы самый крупный жилищный фонд. Порядка 8625 многоквартирных жилых домов, 24 тысячи подъездов, 4107 дворовых территорий. Это очень большой объем, в котором мы проводили дезинфекцию два раза в неделю", - сообщил в ходе онлайн-брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций заместитель руководителя управления жилищной политики города Алматы Мейржан Отыншиев.

По его словам, с 25 марта по 13 июля подрядными организациями проводилась дезинфекционная обработка многоквартирных жилых домов (МЖД) и мест общего пользования с периодичностью 2 раза в неделю, средний расход дезинфекционного средства - 71 000 литров. С 13 июля дезинфекционная обработка проводилась с периодичностью 3 раза в неделю. Далее с 3 августа по 2 ноября дезинфекционная обработка проводилась с периодичностью 1 раз в неделю. За период с сентября по октябрь текущего года ежедневно проводилась дезинфекционная обработка около 800 тыс. квадратных метров тротуаров, уличных урн, скамеек и прочих уличных объектов.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Алматы от 30 октября управлением жилищной политики города обеспечивается проведение дезинфекционной обработки подъездов и дворовых территорий многоквартирных жилых домов с периодичностью 3 раза в неделю. В данной работе задействованы более 60 бригад, около 600 дезинфекторов", - уточнил Отыншиев.

Он подчеркнул, что дезинфекционная обработка выполняется в соответствии с санитарными правилами. Применяются такие средства, как "Акма-хлор", "Хлор-ал", "Алма-Экстра", "Глюзамин", "Септохим", "Сан-лайт", "Concept Surface", "Септолит форте" и "Септолиз универсал".

Это проверенные препараты отечественного производства, которые соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям РК и Таможенного союза. Также они зарегистрированы в государственном реестре препаратов, разрешенных для производства, реализации и использования. Дезинфекция является одним из ключевых способов профилактики распространения коронавирусной инфекции. Применяемые дезсредства эффективны против бактерий, вирусов, грибков и относятся к умеренно опасным веществам III класса опасности по ГОСТ 12.1.007.76 и по ингаляционному воздействию в виде концентрата к IV классу малоопасных веществ, данные препараты не оказывают местно-раздражающего действия и не несут вреда для людей и животных", - заверил Мейржан Отыншиев.

Он отметил, что филиалом "Национальный центр экспертизы" периодически проводится отбор проб дезинфицирующих средств, используемых при обработке, без предварительного уведомления подрядных организаций. На сегодня, согласно протоколам исследования, нормативный показатель содержания активного вещества соответствует нормам.

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