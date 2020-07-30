Директор Онкологического центра рассказал, как лечат пациентов в условиях пандемии коронавируса

Алматы. 29 июля. Kazakhstan Today - Директор Алматинского онкологического центра Нурсултан Избагамбетов во время онлайн-интервью на площадке региональной службы коммуникаций рассказал о том, как проходит работа по оказанию медицинской помощи лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, в условиях пандемии коронавируса, передает Kazakhstan Today.

По его словам, Алматинский онкологический центр, несмотря на введение карантинных мер в связи с COVID-19, проводит амбулаторный прием пациентов, диагностические исследования и лечение больных.

В Алматы ежегодно выявляется около 4 тыс. заболевших злокачественными образованиями. За первое полугодие пролечено более 7 тыс. пациентов в центре.

На сегодняшний день выполнено около тысячи операций, примерно пять с половиной тысяч людей получили курсы химиотерапии и 500 человек получили лучевую терапию на новом линейном ускорителе. Основная наша задача - раннее выявление больных, обеспечение 100%-ного охвата лечением", - отметил он.

Также Избагамбетов поделился наблюдением врачей, связанных с лечением онкобольных в период пандемии.

Мы действительно своей терапией практически всем пациентам подавляем иммунитет тяжелыми препаратами и лучевой терапией. Но, интересное наблюдение, что все, кто получал терапию, у них практически единичные случаи заболевания COVID-19 среди наших пациентов. Анализируя международный опыт, где врачи замечают, что применение препаратов, используемых против злокачественной опухоли еще и подавляет коронавирусную инфекцию", - рассказал он, подчеркнув, что данная информация не несет в себе рекомендации по применению тяжелыми препаратами при лечении коронавирусной инфекции.

Вместе с тем Избагамбетов прокомментировал вопросы лекарственного обеспечения.

На каждом этапе нашей работы мы тесно сотрудничаем с Фондом медицинского страхования и в плане обеспечения лекарственными препаратами с представительством "СК-Фармация". Все пациенты центра получают полное обеспечение лекарственными препаратами", - сообщил Избагамбетов.

Как и все онкологические центры страны, наша больница обеспечивается всеми препаратами через компанию ТОО "СК-Фармация". В этом году в январе мы получили полугодовой запас препаратов, несмотря на COVID-19 и закрытие границы, прерывание авиасообщения, мы не испытали особо проблем", — отметил он, добавив, что есть группа препаратов для лечения метастазов в костях, запаса которых хватило на июнь.

В свою очередь, акимат города, в частности управление общественного здоровья Алматы, как непосредственно курирующий орган, также контролируют вопросы обеспечения лекарственными препаратами, финансовые и другие организационные вопросы. Как отметил главный врач центра, в данный момент вопрос с их обеспечением решается.

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