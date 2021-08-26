Для купивших паспорта вакцинации ввели амнистию

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АЛМАТЫ. 25 АВГУСТА - Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин на площадке Региональной службы коммуникаций заявил, что купившие паспорта вакцинации могут получить прививку от КВИ, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Мы ввели амнистию и не собираемся преследовать тех, кто совершил ошибку. Нужно прийти в пункт вакцинации, признаться и получить прививку. Главное, что они осознали то, что совершили ошибку. Вакцинация бесплатная для всех. Наша задача не наказывать их. Купившему паспорт вакцинации нужно будет объяснить причину", - сказал Жандарбек Бекшин.

В свою очередь заместитель руководителя управления общественного здоровья города Алматы Светлана Султангазиева подчеркнула, что врачи за то, чтобы все провакцинировались.

Мы не знаем, сколько уже граждан купили паспорта вакцинации. Мы, как врачи, за то, что все должны провакцинироваться. Мы поддерживаем идею амнистии. Чем лечить такого пациента, лучше сделать вакцинацию", - сказала Султангазиева.

Ранее сообщалось, что распространенность Дельта-штамма удвоила нагрузку на систему здравоохранения Алматы. За прошедшие сутки в Алматы зарегистрированы 1590 инфицированных, причем 1515 из них - симптомные носители. Всего лечение в стационарах получает 6021 человек, в отделениях реанимации интенсивной терапии находятся 476 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 35 человек, на неинвазивной ИВЛ - 188, к аппаратам High flow подключены 223 пациента. В городе нет дефицита коечных мест в ковидных стационарах, всего на сегодняшний день подготовлено 8910 коек.

По состоянию на 23.59 24 августа в Казахстане подтвержден 754 891 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 6040 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 1590.

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