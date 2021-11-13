Для предупреждения очередной мутации вируса необходима безотлагательная ревакцинация - Бекшин

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АЛМАТЫ. 12 НОЯБРЯ - Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы продолжает стабилизироваться. Город находится в желтой зоне матрицы оценки эпидемиологической ситуации по республике. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За истекшие 7 дней продолжается снижение заболеваемости КВИ с 1398 случаев за предыдущие 7 дней до 1065 случаев, за последние сутки зарегистрировано 146 случаев КВИ. По мере нарастания коллективного иммунитета в Алматы снижаются показатели интенсивности эпидемиологического процесса (недельной заболеваемости до 54,5, суточного прироста до 0,08, индекса передачи инфекции до 0,83). Коллективный иммунитет на сегодня составляет 56% (48% вакцинированных и 8% переболевших), темп вакцинации - 0,1% в сутки. При существующем темпе вакцинации коллективный иммунитет в 75% будет достигнут только через 6 месяцев, в мае 2022 года (67% привитых и 8,3% переболевших)".

С начала пандемии на 11 ноября текущего года зарегистрировано 179 885 случаев КВИ, с начала года - 161 364 случая.

Вместе с тем, отметил Бекшин, наблюдается тенденция к потере антител по истечении 6-9 месяцев у вакцинированных и переболевших. С начала года в Алматы зарегистрировано 2680 (после 21 дня вакцинации) случаев КВИ среди получивших два компонента вакцины (121 случай за неделю) и 360 повторных случаев КВИ среди переболевших (10 случаев за неделю). Наряду с медленным темпом вакцинации это создает условия для мутирования циркулирующего варианта дельта вируса COVID - 19 и новой вспышки эпидемии. Для предупреждения очередной мутации вируса необходима безотлагательная ревакцинация привитого населения с 22 ноября текущего года с одновременной активизацией темпа вакцинации населения, подчеркнул санврач.

В течение последней недели 81% зараженных КВИ составили граждане: 20-39 лет (28%), 40-59 лет (25%), 60 лет и старше (28%). Отмечается ощутимый, почти на 5%, рост заражений среди граждан 60 лет и старше.

Основными местами заражения на истекшей неделе, где заразились 90% заболевших, являются объекты торговли - 29%, общественный транспорт - 21%, контакты в семьях - 22%, рынки - 9%, а также заражения по месту работы - 9%.