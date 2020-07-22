Для увеличения ПЦР-обследований Казахстану необходимо еще 42 млрд тенге

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - В ходе заседания правительства министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой озвучил пути решения задачи, поставленной главой государства, увеличить мощность лабораторных исследований до 40 тыс. ПЦР-тестов в день, передает Kazakhstan Today.

С учетом прогноза эпидемиологической ситуации до конца года и увеличением мощности ПЦР-лабораторий необходимо дополнительное выделение из Республиканского бюджета 42 млрд. тенге на оплату услуг по ПЦР-тестированию; 170 млн тенге на оплату командировочных 67 специалистам ветеринарных лабораторий, привлеченных к проведению исследований", - заявил Алексей Цой.

Кроме того, акимам областей, необходимо обеспечить выделение автотранспорта и оплату услуг по доставке материала для исследований из сельских районов.

На сегодня фактическая мощность тестирования составляет 32 тыс. исследований в сутки. Дефицит мощности составляет 8 тыс. исследований в сутки", - сообщил Цой.

Для решения поставленной президентом задачи по увеличению ПЦР-исследований до 40 тыс. в день были приняты следующие решения:

- использование лабораторий ветеринарной службы - 5200 тыс. исследований в день (26 комплектов ПЦР-оборудования), с привлечением 67 специалистов ветеринарной службы - с 1 августа. Таким образом, дефицит тестирования ПЦР в регионах будет выравниваться за счет лабораторий Министерства сельского хозяйства;

- закуп 20 комплектов ПЦР-оборудования и 8 оснащенных мобильных передвижных лабораторий - 20,5 тыс., в том числе мобильных (4,8 тыс. исследований в сутки); ориентировочная дата поставки - 30 августа;

- увеличение мощности модульных лабораторий в Нур-Султане и Алматы - на 8 тыс.

Таким образом, мощность тестирования будет доведена к 1 августа за счет привлечения лабораторий МСХ РК до 35,6 тыс. в сутки. К 1 сентября с учетом дооснащения лабораторий МЗ и МИО - до 64 тыс. в сутки, рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

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