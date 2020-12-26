Дмитриев: "Спутник V" справляется со всеми штаммами коронавируса

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Вакцина "Спутник V" эффективно справляется со всеми штаммами коронавируса, в том числе с недавно обнаруженным в Великобритании, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает Kazakhstan Today.

Хорошая новость в том, что вакцина эффективно справляется с мутацией . Мы и раньше сталкивались с мутацией S-белка и это никак не повлияли на эффективность "Спутника V", который по-прежнему показывает 90%-ную эффективность и 100%-ную эффективность в предотвращении тяжелых случаев", - сказал Кирилл Дмитриев .

По его словам, даже первая инъекция "Спутника V" формирует достаточно высокий уровень защиты - от 70 до 85% - в зависимости от возраста пациентов, что является более высоким показателем по сравнению со многими другими вакцинами.

Странам за пределами России, которым необходимо снизить инфекционную волну, это могло бы помочь. Мы уверены, что даже одна инъекция может неплохо сработать… Даже первая инъекция будет способна защитить от опасных осложнений, подготовив организм к борьбе с ковидом, с которым в этом случае будет легче совладать", - сказал Дмитриев.





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