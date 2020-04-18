Система Orphus

До 1546 человек увеличилось число заболевших коронавирусом в Казахстане

17.04.2020, 23:05 7993
Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - До 1546 человек увеличилось число заболевших коронавирусом в Казахстане, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.
 
Как стало известно, по состоянию на 22.50 17 апреля зарегистрировано еще 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Костанайской области - 2, Алматы - 34, Нур-Султане - 5, Западно-Казахстанской области - 1, Актюбинской области - 5, Жамбылской области - 1.
 

На сегодняшний день в стране подтверждены 1546 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 346 случаев, городе Алматы - 495 случаев, в Карагандинской области - 87 случаев, Акмолинской области - 81 случай, Атырауской области - 72 случая, Жамбылской области - 54 случая, в городе Шымкенте - 46 случаев, в Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 37 случаев, Актюбинской области - 23 случая, Северо-Казахстанской области - 29 случаев, Павлодарской области - 15 случаев, Мангистауской области - 12 случаев, Кызылординской области - 143 случая, Западно-Казахстанской области - 33 случая, Туркестанской области - 56 случаев, Костанайской области - 9 случаев", - говорится в сообщении.

 
Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждены 1546 случаев COVID-19, 347 выздоровели, 17 скончались. 
 
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 147 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2,1 млн. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая