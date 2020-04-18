Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - До 1546 человек увеличилось число заболевших коронавирусом в Казахстане, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, по состоянию на 22.50 17 апреля зарегистрировано еще 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Костанайской области - 2, Алматы - 34, Нур-Султане - 5, Западно-Казахстанской области - 1, Актюбинской области - 5, Жамбылской области - 1.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1546 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 346 случаев, городе Алматы - 495 случаев, в Карагандинской области - 87 случаев, Акмолинской области - 81 случай, Атырауской области - 72 случая, Жамбылской области - 54 случая, в городе Шымкенте - 46 случаев, в Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 37 случаев, Актюбинской области - 23 случая, Северо-Казахстанской области - 29 случаев, Павлодарской области - 15 случаев, Мангистауской области - 12 случаев, Кызылординской области - 143 случая, Западно-Казахстанской области - 33 случая, Туркестанской области - 56 случаев, Костанайской области - 9 случаев", - говорится в сообщении.

Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждены 1546 случаев COVID-19, 347 выздоровели, 17 скончались.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 147 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2,1 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.

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