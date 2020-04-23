Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - До 4 тыс. случаев заражения коронавирусом прогнозируют к концу мая в Казахстане. Об этом сегодня на брифинге сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает Kazakhstan Today.
Основное количество случаев - подъем, пик и спад - мы будем наблюдать в течение трех месяцев: март, апрель, май. До конца апреля прогнозируется регистрация 2700 случаев, до конца мая - до 4 тыс. случаев", - сказала Есмагамбетова.
К 18.30 сегодня в РК зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией: в Алматы - 21, в Карагандинской области - 1, в Туркестанской области - 1.
По данным Оперативного штаба Госкомиссии, на сегодня 60% случаев COVID-19 в РК приходится на легкое и бессимптомное течение, 13 % случаев идентифицируются как средней степени тяжести.
Состояние 21 пациента расценивается как тяжелое, 6 человек в крайней степени тяжести. 19 человек, которые умерли с момента регистрации COVID-19, имели сопутствующие хронические заболевания. В очагах инфекции установлено 39 585 контактных лиц, найдено и изолировано 98% контактных. В целом, по Казахстану, прирост заболеваемости в течение недели колебался в пределах 10%, за прошедшие сутки прирост составил 8%", - проинформировали в Штабе.
Всего на данный час в Казахстане подтверждено 2070 случаев, из них:
в Алматы - 714,
в Нур-Султане - 403,
в Кызылординской области - 151,
в Шымкенте - 103,
в Карагандинской области - 102,
в Акмолинской области - 83,
в Атырауской области - 82,
в Жамбылской области - 76,
в ЗКО - 72,
в Туркестанской области - 67,
в Алматинской области - 62,
в Павлодарской области - 37,
в Костанайской области - 34,
в СКО - 30,
в Актюбинской области - 27,
в Мангистауской области - 16,
в ВКО - 11.
Ранее сообщалось, что пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане не пройден.
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