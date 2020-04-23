Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - До 4 тыс. случаев заражения коронавирусом прогнозируют к концу мая в Казахстане. Об этом сегодня на брифинге сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает Kazakhstan Today.

Основное количество случаев - подъем, пик и спад - мы будем наблюдать в течение трех месяцев: март, апрель, май. До конца апреля прогнозируется регистрация 2700 случаев, до конца мая - до 4 тыс. случаев", - сказала Есмагамбетова.

К 18.30 сегодня в РК зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией: в Алматы - 21, в Карагандинской области - 1, в Туркестанской области - 1.

По данным Оперативного штаба Госкомиссии, на сегодня 60% случаев COVID-19 в РК приходится на легкое и бессимптомное течение, 13 % случаев идентифицируются как средней степени тяжести.

Состояние 21 пациента расценивается как тяжелое, 6 человек в крайней степени тяжести. 19 человек, которые умерли с момента регистрации COVID-19, имели сопутствующие хронические заболевания. В очагах инфекции установлено 39 585 контактных лиц, найдено и изолировано 98% контактных. В целом, по Казахстану, прирост заболеваемости в течение недели колебался в пределах 10%, за прошедшие сутки прирост составил 8%", - проинформировали в Штабе.

Всего на данный час в Казахстане подтверждено 2070 случаев, из них:

в Алматы - 714,

в Нур-Султане - 403,

в Кызылординской области - 151,

в Шымкенте - 103,

в Карагандинской области - 102,

в Акмолинской области - 83,

в Атырауской области - 82,

в Жамбылской области - 76,

в ЗКО - 72,

в Туркестанской области - 67,

в Алматинской области - 62,

в Павлодарской области - 37,

в Костанайской области - 34,

в СКО - 30,

в Актюбинской области - 27,

в Мангистауской области - 16,

в ВКО - 11.

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