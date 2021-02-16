До 5 штрафов на один объект предпринимательства наложили в Алматы за системное нарушение саннорм

Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - 600 объектов проверили мониторинговые группы Алматы за выходные на соблюдение эпидемиологических требований, передает Kazakhstan Today.

Для обеспечения стабильности эпидемиологической ситуации по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева в городе усиленно работают 32 мониторинговые группы по контролю за соблюдением карантинных мер.

За прошедшую неделю с 8 по 13 февраля проведено 89 выездных мероприятий, проверкой охвачено 682 объекта, выявлены нарушения карантинных мер на 71 объекте. Составлено 116 протоколов, из них наложено на юридические лица 23 протокола на сумму 7 887 070 тенге, за нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 93 протокола на сумму 4 069 215 тенге.

В выходные дни во всех районах города был усилен мониторинг. Так, в ходе ночного объезда мониторинговой группой с 11 по 13 февраля было обследовано 600 объектов, на 63 объектах выявлены нарушения (по всем фактам нарушений ведется соответствующая работа).





В 2021 году в суды передано 37 материалов на злостных нарушителей, из них на сегодня 6 объектов приостановлены с наложением штрафа до 100 МРП. Также встречаются злостные нарушители карантина 2020 года, которые повторно нарушили его в 2021 году. К примеру, ьар "Небо" повторно нарушил карантин, наложено 5 штрафов по 230 МРП, материалы переданы в суд.

По состоянию на 23.59 14 февраля в Казахстане зарегистрировано 202 573 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрированы 772 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 202 573 случая, из них в Алматы - 23 638 (+102).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства