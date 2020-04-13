До 897 выросло число заболевших коронавирусом в Казахстане

Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - Зарегистрированы еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Карагандинской области - 2 случая, Акмолинской области - 10 случаев, городе Нур-Султане - 5 случаев", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.

На сегодняшний день в стране подтверждены 897 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 238 случаев, Алматы - 145 случаев, Карагандинской области - 65 случаев, Акмолинской области - 71 случай, Атырауской области - 59 случаев, Жамбылской области - 46 случаев, Шымкенте - 38 случаев, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 11 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 9 случаев, Мангистауской области - 10 случаев, Кызылординской области - 116 случаев, Западно-Казахстанской области - 8 случаев, Туркестанской области - 36 случаев, Костанайской области - 3 случая.

Также стало известно о пяти выздоровевших от коронавируса пациентах. В Нур-Султане излечились 3 человека, в Атырауской области - 2 человека. Итого выздоровевших в Казахстане 86 человек.

Кроме того, в акимате города Алматы сообщили, что два тяжелых пациента, находившихся в тяжелом состоянии, пошли на поправку. 46-летняя пациентка - поступила 3 марта с диагнозом: подтвержденный случай по СOVID-19, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение в связи с дыхательной недостаточностью. Беспокоили жалобы на одышку в покое, усиливающуюся при малейшей физической нагрузке, кашель с трудно отделяемой мокротой, выраженная общая слабость. Вторая пациентка 1955 года рождения. С тем же симптомами.

Обеим в отделении реанимации проведена противовирусная, антибактериальная терапия согласно протокола диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

Также проводились следующие лечебные мероприятия: оксигенотерапия, неинвазивная ИВЛ, аппаратный вибромассаж грудной клетки и т.д.

За время лечения с положительной динамикой в виде улучшения самочувствия, уменьшения одышки и слабости пациентки были переведены в обычное отделение", - рассказал руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

Напомним, что в настоящий момент в инфекционном стационаре на лечении находятся 99 человек с коронавирусом (с учётом пациентки из Алматинской области). Состояние у 70 - удовлетворительное, у 7 - тяжелое, у 22 пациентов средней степени тяжести (1 областная).

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