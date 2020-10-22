До 8 тыс. тенге снижена стоимость ПЦР-теста на коронавирус в РК

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Стоимость ПЦР-теста на COVID-19 снижена до 8025 тенге, передает Kazakhstan Today.

РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК сообщил о снижении стоимости ПЦР-теста на COVID-19 для физических лиц до 8025 тенге. Эта цена остается одной из самых низких на территории Казахстана.

Ранее стоимость исследования составляла 11 500 тенге. Тестирование открыто в 10 областных филиалах Национального центра экспертизы. Для прохождения тестирования необходимо зарегистрироваться на сайте НЦЭ.

Контактные номера филиалов для сдачи ПЦР - теста: Нур-Султан: 8 (7172) 48-62-76, 31-54-09; Алматы: 8 (727) 382-32-57; Атырау: 8(7122) 32-99-58; Караганда: 8 (7172) 50-75-93; Кокшетау: 8 (7162) 26-61-27, 26-48-72; Костанай: 8 (7142) 55-54-66, 54-76-82; Павлодар: 8 (7182) 62-71-82, 55-43-95; Тараз: 8(7262) 54-20-33; Шымкент: 8 (7252) 43-34-16; Петропавловск: 8 (7152) 41-34-07.





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