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До 951 выросло число заболевших коронавирусом в Казахстане

13.04.2020, 00:00 5077
Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане по состоянию на 23.30 часов 12 апреля зарегистрированы еще 24 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today. 
 
Как стало известно, 24 случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы: в Кызылординской области - 1 случай, Алматинской области - 9 случаев, городе Алматы - 5 случаев, Туркестанской области - 7 случаев, городе Нур-Султане - 2 случая.
 

На сегодняшний день в стране подтвержден 951 случай регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан - 251 случай, г. Алматы - 165 случаев, Карагандинской области - 65 случаев, Акмолинской области - 71 случай, Атырауской области - 59 случаев, Жамбылской области - 46 случаев, г. Шымкенте - 38 случаев, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 21 случай, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 10 случаев, Мангистауской области - 10 случаев, Кызылординской области - 118 случаев, Западно-Казахстанской области - 9 случаев, Туркестанской области - 43 случая, Костанайской области - 3 случая", - говорится в сообщении.

 
По состоянию на 20.30 часов 12 апреля стало известно, что 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы: в городе Алматы - 15 случаев, Западно-Казахстанской области - 1 случай.
 
Таким образом, по последним данным, в стране подтвержден 951 случай регистрации коронавирусной инфекции, 99 человек выздоровели, 10 скончались. 
 
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 112 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,8 млн. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения. 
 

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