Добровольцы пожаловались на побочные эффекты от вакцины Pfizer

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - Добровольцы, которые вызвались испытать на себе новую американскую вакцину от коронавируса Pfizer, описали неприятные ощущения после прививки. Их слова приводит британское издание Mirror, передает Kazakhstan Today.

Более 43 тысяч человек в шести странах приняли участие в третьем по счету испытании вакцины фармацевтического гиганта Pfizer и его немецкого партнера BioNTech, пишет РИА " Новости ".

Некоторые из добровольцев, в частности, пожаловались на головную боль, жар и ломоту во всем теле. Другие сравнили ощущения после укола с "тяжелым похмельем", отметив, что побочные эффекты усиливались после второго укола. Кто-то из испытуемых описал свое состояние после Pfizer с побочными эффектами после прививки от гриппа, пишет издание.

Испытание новой вакцины проходило "вслепую": пациенты не знали, вкалывают ли им Pfizer или плацебо.

Ранее немецкая компания BioNTech и американская фармацевтическая фирма Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины, показавшей более чем 90%-процентную эффективность от COVID-19. Заявку на регистрацию препарата в США планируют подать уже в ноябре.





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