Дополнительные койки для больных коронавирусом развернуты в Алматы

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АЛМАТЫ. 3 АВГУСТА - Дополнительные места для инфицированных коронавирусом открыты в учебно-клиническом центре, в центре фтизиопульмонологии, в гуманитарно-педагогическом колледже. С 4 августа 130 коек развернут на базе медицинского центра "Хак", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила на брифинге в РСК заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева, в настоящее время ковидные стационары могут одновременно принять 7045 пациентов, прорабатывается вопрос о расширении ковидных центров.

По ее словам, в мегаполисе регистрируется до 3700 вызов скорой помощи в день, причем 2700 из них первой и второй категории сложности. Примерно 25-30% вызовов связаны с коронавирусной инфекцией и пневмонией, количество вызовов скорой медицинской помощи увеличилось в два раза.

Спикер отметила, что в Алматы эпидемиологическая ситуация по КВИ остается напряженной, с тенденцией к ухудшению. По ее словам, заболеваемость растет изо дня в день, негативные прогнозы врачей и эпидемиологов сбываются.

Замруководителя УОЗ добавила, что увеличилось число тяжелых пациентов, на сегодняшний день реанимации заняты на 44%. Всего в отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 313 пациентов, общее же количество реанимационных коек составляет 700 мест.

К аппаратам ИВЛ подключены 35 человек, на неинвазивной ИВЛ - 140, High flow занято - 127 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 10 045 пациентов, с симптомами - 9 520 с легкой и средней степенью тяжести заболевания, без симптомов - 525.

За прошедшие сутки в Алматы зарегистрирован 1531 случай коронавирусной инфекции. В настоящее время в инфекционных стационарах находятся 4 852 человека, среди которых 241 ребенок", - сообщила Султангазиева.

Госпитализированные дети до 3 лет находятся в ковидных стационарах вместе с родителями.

Султангазиева призвала жителей Алматы не расслабляться, так как новые варианты коронавируса более заразны, носить маски, соблюдать дистанцирование, не посещать массовые места скопления людей.

В пресс-службе акима Алматы добавили, что всего в Алматы вакцинированы 733 142 человека. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 100 430 человек. За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом - 7 567 человек, вторым компонентом - 12 768 человек.





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