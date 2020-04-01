Усть-Каменогорск. 31 марта. Kazakhstan Today - Дополнительные меры безопасности введут в Усть-Каменогорске и Семее с ноля часов 2 апреля, передает Kazakhstan Today.

Ограничивается выезд и въезд, выставляются 15 контрольно-пропускных пунктов. Ограничивается движение транспорта по городам в дневное время, в ночное время прекращается, за исключением служебного.

С 6 апреля ограничивается движение личного транспорта - по четным календарным датам будут передвигаться автомашины с номерами, оканчивающимися на четные цифры, включая 0; по нечетным – с нечетной цифрой в конце номера.

Также с 6 апреля передвижение населения по территории Усть-Каменогорска и Семея осуществляется только при наличии пропусков.

Останавливается деятельность крупных торговых объектов, за исключением продовольственных точек. Рестораны, кафе, столовые переходят в режим онлайн заказов и доставки. Закрываются объекты сферы услуг салоны красоты, массажные центры, сауны.

Людям, старше 70 лет, инвалидам 1, 2 групп будет обеспечена доставка продуктов, лекарств.

Усилены меры по охране общественного порядка. Усть-Каменогорск разбит на 200 квадратов, Семей на 202. Будет обеспечена бесперебойная работа коммунальных служб и связи, сообщает coronavirus2020.kz.

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