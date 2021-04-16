Допуск встречающих и провожающих ограничат на вокзалах в "красной" зоне

Фото из открытых исочников

НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - В связи с постановлением главного государственного санитарного врача на транспорте РК ограничен доступ для встречающих и провожающих лиц на вокзалах, находящихся в "красной" зоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поэтому просим пассажиров заранее планировать свои поездки и уточнять санитарно-эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе", - отметили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".

В Нацкомпании добавили, что всю информацию по ситуации с коронавирусной пандемией можно узнавать по телефону горячей линии Министерства здравоохранения РК - 1406 и на сайте www.coronavirus2020.kz.

Пассажиров попросили соблюдать масочный режим на территории вокзалов и в пути следования, при всем вопросам обращаться на вокзале - к дежурному по вокзалу, в поезде - к проводнику вагона.

По состоянию на 23.59 14 апреля в Казахстане зарегистрировано 278 695 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрирован 2641 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 278 695 случаев.

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