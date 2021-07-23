Других способов защиты нет: инфекционист призывает алматинцев вакцинироваться

АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - Старший врач городской клинической инфекционной больницы имени И. Жекеновой Абзал Малбасканов в ходе онлайн-брифинга рассказал о лечении зараженных новыми штаммами коронавируса, бактериальной пневмонии, а также о вакцинах, способных защитить организм человека и усилить иммунитет, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Малбасканов заострил внимание на особой опасности нового Дельта-штамма коронавируса. По его словам, по симптомам Дельта больше напоминает обычную простуду, но при этом у зараженного человека могут развиться тяжелые последствия болезни.

В сравнении с уже известными нам штаммами, Дельта-штамм коронавируса более контагиозный. Сократился инкубационный период. Если "британский" и "южноафриканский" штамм заражали до 5-6 человек, то "индийский" несет опасность заражения до 10-12 человек. Сократился инкубационный период, если раньше он составлял 14 дней, то сегодня болезнь способна проявиться уже на 5-й - 7-й день. При этом у людей проявляется клиническая симптоматика. Прежде было больше бессимптомных и с легкой формой течения заболевания", - сказал Малбасканов.

Именно поэтому, по мнению врача, необходимо в короткие сроки вакцинироваться. Прививки снижают скорость передачи вируса и уменьшают вероятность тяжелой формы заболевания.

Госпитализация пациентов с "индийским" штаммом растет в геометрической прогрессии. Течение заболевания проходит тяжело", - утверждает врач.

Малбасканов добавил, что протоколы лечения нового, "индийского" штамма будут дополнены, так как течение заболевания проходит гораздо тяжелее и после болезни могут проявиться более серьезные постковидные синдромы.

Коронавирус поражает не только дыхательную систему, но также сердечно-сосудистую. В зависимости от течения болезни в последующем необходима длительная реабилитация. Люди, страдающие фоновыми сопутствующими заболеваниями, в зоне риска, так как эти болезни могут обостриться, и в дальнейшем на стационарном этапе, после снятия острых симптомов, им необходимо получать и амбулаторное лечение. Проводится симптоматическое и синдромальное лечение", - проинформировал инфекционист.

Наряду с коронавирусной инфекцией в городе распространены пневмонии, которые подразделяются на бактериальные, вирусные и вызванные системными заболеваниями.

Бактериальные пневмонии мы лечим не первый год, эффективность их лечения очень хорошая. В 2020 году многие люди ошибочно принимали коронавирус за бактериальную пневмонию и начинали лечение препаратами, относящимися к ее лечению. Это неправильно. При бактериальной пневмонии газообмен происходит внутри альвеол, а при коронавирусной пневмонии идет воспалительный процесс вне стен альвеол. Вот это существенное отличие двух пневмоний. Поэтому подход к лечению разный", - объяснил Малбасканов.

Кроме того, после перенесённого коронавируса необходимо длительное санаторное лечение - от 1 до 3 месяцев. После выписки такие пациенты находятся под наблюдением участковых врачей в своих поликлиниках. Реабилитация крайне необходима людям, перенесшим тяжелую форму болезни.

В завершение Абзал Малбасканов порекомендовал алматинцам активнее вакцинироваться от коронавируса, так как других способов защиты нет.

По информации пресс-службы акима Алматы, за период с 1 февраля по 21 июля 2021 года I компонентом в городе вакцинировано 665 761 человек. За прошедшие сутки вакцинировано 4392 человека. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 94 467 человек.

В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 308 прививочных бригад из 1260 человек.

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