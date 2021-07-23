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Других способов защиты нет: инфекционист призывает алматинцев вакцинироваться

22.07.2021 6481
АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - Старший врач городской клинической инфекционной больницы имени И. Жекеновой Абзал Малбасканов в ходе онлайн-брифинга рассказал о лечении зараженных новыми штаммами коронавируса, бактериальной пневмонии, а также о вакцинах, способных защитить организм человека и усилить иммунитет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Малбасканов заострил внимание на особой опасности нового Дельта-штамма коронавируса. По его словам, по симптомам Дельта больше напоминает обычную простуду, но при этом у зараженного человека могут развиться тяжелые последствия болезни.
 

В сравнении с уже известными нам штаммами, Дельта-штамм коронавируса более контагиозный. Сократился инкубационный период. Если "британский" и "южноафриканский" штамм заражали до 5-6 человек, то "индийский" несет опасность заражения до 10-12 человек. Сократился инкубационный период, если раньше он составлял 14 дней, то сегодня болезнь способна проявиться уже на 5-й - 7-й день. При этом у людей проявляется клиническая симптоматика. Прежде было больше бессимптомных и с легкой формой течения заболевания", - сказал Малбасканов.

 
Именно поэтому, по мнению врача, необходимо в короткие сроки вакцинироваться. Прививки снижают скорость передачи вируса и уменьшают вероятность тяжелой формы заболевания.
 

Госпитализация пациентов с "индийским" штаммом растет в геометрической прогрессии. Течение заболевания проходит тяжело", - утверждает врач.

 
Малбасканов добавил, что протоколы лечения нового, "индийского" штамма будут дополнены, так как течение заболевания проходит гораздо тяжелее и после болезни могут проявиться более серьезные постковидные синдромы.
 

Коронавирус поражает не только дыхательную систему, но также сердечно-сосудистую. В зависимости от течения болезни в последующем необходима длительная реабилитация. Люди, страдающие фоновыми сопутствующими заболеваниями, в зоне риска, так как эти болезни могут обостриться, и в дальнейшем на стационарном этапе, после снятия острых симптомов, им необходимо получать и амбулаторное лечение. Проводится симптоматическое и синдромальное лечение", - проинформировал инфекционист.

 
Наряду с коронавирусной инфекцией в городе распространены пневмонии, которые подразделяются на бактериальные, вирусные и вызванные системными заболеваниями.
 

Бактериальные пневмонии мы лечим не первый год, эффективность их лечения очень хорошая. В 2020 году многие люди ошибочно принимали коронавирус за бактериальную пневмонию и начинали лечение препаратами, относящимися к ее лечению. Это неправильно. При бактериальной пневмонии газообмен происходит внутри альвеол, а при коронавирусной пневмонии идет воспалительный процесс вне стен альвеол. Вот это существенное отличие двух пневмоний. Поэтому подход к лечению разный", - объяснил Малбасканов.

 
Кроме того, после перенесённого коронавируса необходимо длительное санаторное лечение - от 1 до 3 месяцев. После выписки такие пациенты находятся под наблюдением участковых врачей в своих поликлиниках. Реабилитация крайне необходима людям, перенесшим тяжелую форму болезни.
 
В завершение Абзал Малбасканов порекомендовал алматинцам активнее вакцинироваться от коронавируса, так как других способов защиты нет. 
 
По информации пресс-службы акима Алматы, за период с 1 февраля по 21 июля 2021 года I компонентом в городе вакцинировано 665 761 человек. За прошедшие сутки вакцинировано 4392 человека. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 94 467 человек. 
 
В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 308 прививочных бригад из 1260 человек.
 

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