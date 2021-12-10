ДСЭК: массовые мероприятия в Алматы разрешены только на объектах, участвующих в Ashyq

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В ДСЭК Алматы разъяснили, что постановление главного государственного санитарного врача города Алматы от 17 сентября 2021 года №29 "О карантинных ограничениях", принятое во время эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, соответствующей "красной" зоне матрицы, в настоящее время силу не утратило, но режимы работы социально-экономических объектов в дальнейшем, при переходе Алматы в "желтую" и "зеленую" зоны, регулировались очередными постановлениями главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, последним из которых является №47 от 20 октября 2021 года, в которых указаны универсальные требования ко всем трем зонам матрицы.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №47 от 20 октября 2021 года, в случае эпидемиологической ситуации территории, соответствующей "зеленой" зоне матрицы, конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей разрешены только на объектах, участвующих в проекте Ashyq при заполняемости не более 50% и не более 100 человек при наличии "зеленого статуса" у участников", - говорится в сообщении ДСЭК Алматы.
При этом проведение мероприятий на объектах, не участвующих в проекте Ashyq, а также вне помещений, где нет возможности обеспечить работу проекта Ashyq и контроля допуска к мероприятию участников с "зеленым" статусом и их численности, остается под запретом согласно пункту 6 действующего постановления главного государственного санитарного врача города Алматы от 17 сентября 2021 года №29 "О карантинных ограничениях".
Напомним, на сегодняшний день согласно матрице оценки эпидситуации, Алматы находится в "зеленой" зоне.