Два человека скончались за сутки в РК от пневмонии с признаками COVID-19

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 представила информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 1 октября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В МВК отметили, что на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3303 человека, среди которых 56 детей. В стационарах находится - 1813 пациент, на амбулаторном уровне - 1495. 94 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 - в состоянии крайней степени тяжести, 21 - на аппаратах ИВЛ.

По данным ведомства, за прошедшие сутки было зарегистрировано 179 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Два человека скончались. За сутки выздоровели 73 человека. С 1 августа зарегистрировано 32 978 заболевших, 355 случаев с летальным исходом, выздоровели 27 242 человека.

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