Два дополнительных стационара для борьбы с COVID-19 открыли в Нур-Султане

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НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В столице открылись 2 дополнительных стационара для лечения коронавирусных больных, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Это городской Центр психического здоровья на 230 коек и Военный клинический госпиталь Министерства обороны РК на 90 коек, которые перепрофилировали в инфекционные больницы, сообщили в столичном акимате.

Пациентов со средним и тяжелым течением заболевания мы будем госпитализировать в наркологический блок Центра психического здоровья, который на левом берегу, а также в Военный госпиталь. Дальнейшую специализированную помощь пациенты центра будут получать в психиатрическом блоке, мы их переведем в другие корпуса. В двух стационарах также имеются реанимационные койки, которые оснащены всем необходимым медоборудованием для лечения КВИ", - сообщил руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов.

В прошлом году оба стационара уже были задействованы для борьбы с COVID-19 и после снижения заболеваемости в августе 2020 года были закрыты как инфекционные больницы.

Рост заболеваемости у нас приходится именно на июнь - июль. Если вспомнить прошлое лето, то пиком заболеваемости были именно эти месяцы. Это все потому, что население тяжело удержать в домах – посещение общественных мест массового скопления, несоблюдение санитарных требований. К тому же у многих сезон отпусков, у учащихся образовательных учреждений каникулы. Это все ведет к росту заболеваемости и заполняемости коек", - объяснил Муратов.

На сегодня по городу Нур-Султану 1877 пациентов находятся в инфекционных стационарах, загруженность коек - 77%. Из них 147 (138 с КВИ) пациентов находятся в отделении реанимации, на ИВЛ - 30 человек.

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