Две дозы вакцины Pfizer оказались неэффективны для детей от двух лет

ВАШИНГТОН. 18 ДЕКАБРЯ - Эффективность двух доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей от 2 до 5 лет оказалась ниже ожидаемой, планируются испытания третьей дозы для этой возрастной группы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Компании провели анализ иммуногенности после введения пациентам из разных возрастных групп второй дозы препарата, сообщает РИА Новости.
По сравнению с популяцией от 16 до 25 лет, в которой была продемонстрирована высокая эффективность, не меньшая эффективность наблюдалась для группы от 6 до 24 месяцев, но не для группы от 2 до 5 лет при этом анализе", - сообщили в компании.
Компании тестировали применение для детей младше 5 лет трех микрограммов препарата - десятую часть дозы для взрослых.
Подчеркивается, что решение исследовать применение третьей дозы в 3 микрограмма для детей от 6 месяцев до 5 лет отражает стремление компаний тщательно выбрать правильную дозу для максимизации профиля безопасности.
В случае успешных испытаний компании планируют подать заявку на разрешение экстренного применения препарата в первой половине 2022 года.
Медицинский регулятор США CDC в ноябре официально одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет.
В Казахстане на 17 декабря вакциной Pfizer провакцинировано: первым компонентом - 205 911 человек, вторым компонентом - 34 293 человека.