Две лаборатории в Алматы проводят ПЦР-тестирование без разрешения

Алматы. 9 января. Kazakhstan Today - Две лаборатории ТОО "Grin Lab" и "Био Лаб" ТОО "МК Сункар" проводят ПЦР-тестирование без разрешения. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы разъяснили, в чем заключается нарушение и чем грозит неразрешенная деятельность лабораторий, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с Санитарными правилами, утвержденными Минздравом, лаборатории, осуществляющие тестирование населения на COVID-19 методом ПЦР, должны иметь разрешение режимной комиссии на работу с микроорганизмами II группы патогенности.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года, в период эпидемиологического неблагополучия лаборатории, осуществляющие тестирование населения на COVID-19 методом ПЦР, должны получить временное разрешение на работу с микроорганизмами II группы патогенности и соблюдать временные рекомендации к развертыванию лаборатории для диагностики COVID-19.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, на территории города функционируют две лаборатории - ТОО "Grin Lab" и "Био Лаб" ТОО "МК Сункар", которые проводят тестирование населения на COVID-19 методом ПЦР без разрешения режимной комиссии.

Вышеуказанные лаборатории не направляют положительные образцы на ретестирование (форма внешнего контроля качества) в референс-лабораторию филиала "НПЦСЭЭМ" НЦОЗ МЗ РК для проведения внешней оценки качества.

Кроме того, лаборатории "Био Лаб" ТОО "МК Сункар" и ТОО "Grin Lab" не выполняют ряд требований ПГГСВ РК, в том числе:

- по соблюдению временных рекомендаций к развертыванию лаборатории для диагностики COVID-19;

- не оповещают департамент о результатах исследования по завершении тестирования на COVID-19;

- в случае выявления положительного результата в течение 2 часов не оповещают департамент по телефону, в последующем не выдается протокол о положительном результате в течение 3 часов;

- не предоставляют копию протокола о положительном результате тестирования на COVID-19 и отчет по предоставленной форме в течение 2 часов в департамент и управление общественного здоровья Алматы;

- в случае выявления положительного результата не оформляют дополнительно экстренное извещение в департамент;

- не предоставляют в департамент отчетность о количестве и категории протестированных лиц в соответствии с установленной формой и кратностью;

- лабораторные и медицинские информационные системы вышеуказанных лабораторий не интегрированы с Единой информационной системой "Национальный центр экспертизы" МЗ РК;

- не обеспечили регистрацию электронного направления на лабораторное исследование COVID-19 методом ПЦР в информационной системе "НЦЭ".

Вышеуказанные нарушения приводят к неполному учету пациентов с положительным результатом тестирования на COVID-19, несвоевременному проведению противоэпидемических (профилактических) мероприятий в очагах, соответственно, способствует распространению инфекции среди населения города", - сообщили в ведомстве.

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