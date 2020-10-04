ЕАЭС продлит беспошлинный ввоз ряда товаров для борьбы с коронавирусом

Москва. 3 октября. Kazakhstan Today - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение продлить срок освобождения от ввозной таможенной пошлины ряда товаров, используемых для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Тарифная льгота продлевается с 1 октября по 31 марта 2021 года, передает Kazakhstan Today.

Согласно принятому решению, из перечня исключается ряд товаров, по которым налажено собственное производство в достаточном количестве. Речь идет, в частности, о тест-системах для выявления заболевания, готовых противовирусных дезинфицирующих средствах, лабораторных термосумках и медицинских морозильниках, бинтах, вате, марле, одноразовых средствах индивидуальной защиты (масках и бахилах), сообщили в пресс-службе ЕЭК.

При этом отмечается, что на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по-прежнему можно беспошлинно поставлять некоторые компоненты и материалы для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинские препараты, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки, медизделия и аппаратуру, а также боксы и носилки для транспортировки пациентов.

По значительной части списка мы продлеваем режим, с тем чтобы все необходимые поставки по средствам защиты, медицинскому оборудованию и материалам были в полном объеме осуществлены и мы могли эффективно бороться с рисками пандемии. Но так как большие результаты достигнуты в собственном производстве, то необходимости импортировать другую часть продукции больше нет", - сообщил член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября.

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