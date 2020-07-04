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Экс-глава Минздрава выписан и продолжает лечение дома

03.07.2020, 13:32 6265
Экс-глава Минздрава выписан и продолжает лечение дома
Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Бывшего министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова выписали из инфекционного стационара, где он проходил лечение от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният.
 

В связи с улучшением состояния Елжан Амантаевич выписан из инфекционного стационара и продолжает амбулаторное лечение", - сказала она.

 
Напомним, 14 июня Биртанов сообщил о положительном тесте на коронавирус и госпитализации. Уже 25 июня стало известно об отставке Биртанова и назначении на пост министра здравоохранения Алексея Цоя.
 

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