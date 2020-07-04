Экс-глава Минздрава выписан и продолжает лечение дома

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Бывшего министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова выписали из инфекционного стационара, где он проходил лечение от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

В связи с улучшением состояния Елжан Амантаевич выписан из инфекционного стационара и продолжает амбулаторное лечение", - сказала она.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства