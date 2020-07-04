Экс-глава Минздрава выписан и продолжает лечение дома

Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният.
В связи с улучшением состояния Елжан Амантаевич выписан из инфекционного стационара и продолжает амбулаторное лечение", - сказала она.
Напомним, 14 июня Биртанов сообщил о положительном тесте на коронавирус и госпитализации. Уже 25 июня стало известно об отставке Биртанова и назначении на пост министра здравоохранения Алексея Цоя.
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