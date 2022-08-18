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МОСКВА. 17 АВГУСТА - Ношение людьми медицинских масок является эффективной мерой профилактики распространения ковида в том случае, если их носят все, сообщил вирусолог из России, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам специалиста, данное средство индивидуальной защиты способно снизить риск тяжелого течения болезни. Каждая мера профилактики COVID-19 так или иначе снижает риск тяжелого заболевания у того, кто их придерживается.

Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19, в Шанхае власти задействовали беспилотники в районе Янпу для выявления случаев нарушения мер, призванных сдержать распространение коронавируса.

Местные власти начали запускать беспилотники для инспекций с воздуха, которые включают в себя слежение за магазинами, жилыми кварталами, лесистой местностью, парками и строительными площадками с целью "закрепить результаты кампании предотвращения эпидемий и борьбы с ними" в городе, жизнь которого "вступила в фазу нормализации".

Отмечается, что беспилотники в основном задействованы в наблюдении за людьми, которые прибывают в деловые районы, а также за теми, кто стоит в очереди на тестирование на коронавирус.

Недавно беспилотники зафиксировали, как покупатель вошел в местный магазин, не отсканировав код здоровья, который является частью шанхайской системы, используемой для регистрации посещений людьми общественных мест. После этого в магазин прибыли местные власти, чтобы напомнить его работникам о правилах.

Подчеркивается, что, несмотря на то что локдаун в Шанхае прекратился в июне, строгие меры по предотвращению распространения коронавируса остаются в силе. Так, жители должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 в течение трех дней после поездки на общественном транспорте, а те, кто возвращается из районов повышенного риска в стране, должны уйти на недельный карантин.