Эксперты назвали семь неочевидных симптомов коронавируса

Нур-Султан. 27 декабря. Kazakhstan Today - Исследователи из Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные признаки коронавирусной инфекции, из-за которых нужно обратиться к врачу, передает Kazakhstan Today.

В списке указаны головная боль и слабость, которые являются самыми редкими признаками болезни. В перечень исследователи включили и боль в горле, потерю аппетита, затрудненное дыхание, сыпь и делирий (бредовое состояние).

Издание Daily Express уточняет , что в некоторых случаях коронавирус проявляется лишь в виде последних двух симптомов.

Ученые напомнили "традиционные" симптомы COVID-19: затяжной кашель, высокая температура, потеря вкуса и обоняния. Как отметили эксперты, последний признак можно использовать для самодиагностики.

При возникновении этих тревожных симптомов людям необходимо немедленно самоизолироваться и пройти тестирование, "даже если у них нет "классической" триады" симптомов.

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