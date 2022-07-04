Эксперты The Lancet: СOVID-19 создан в лаборатории

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 188 новых случаев заражения COVID-19 с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 307 172 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, в стране зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 42,

в Алматы - 91,

в Шымкенте - 13,

в Акмолинской области - 6,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 12,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 1,

в Жамбылской области - 8,

в ЗКО - 1,

в Карагандинской области - 11,

в Костанайской области - 1,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 2,

в Туркестанской области - 0.

Сообщается, что от КВИ в Казахстане выздоровели 47 человек, из них в Алматы - 42, в Алматинской области - 5 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 1 292 488 человек.

По данным на 2 июля 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 526 392 казахстанца, 2-м компонентом провакцинированы 9 311 204 человека. 1-м компонентом вакцины Pfizer провакцинированы 1 223 297 человек, 2-м компонентом - 1 151 690.

На 3 июля лечение от КВИ продолжают получать 1069 человек (–1 021 и 48 КВИ-), из них в стационарах находится 147 пациентов, на амбулаторном уровне - 922 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов.

По данным Минздрава, за 1 июля выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Летальных случаев не зарегистрировано.