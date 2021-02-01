Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане

Нур-Султан. 31 января. Kazakhstan Today - Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающих происхождение коронавируса, посетила продуктовый рынок в китайском городе Ухане, передает Kazakhstan Today.

Специалисты в области вирусологии, безопасности пищевых продуктов и эпидемиологии побывали на одном из крупнейших в городе рынке Baishazhou, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты.

До этого эксперты посещали две больницы в Ухане, где была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.

Специалисты ВОЗ прибыли в Ухань в середине января. Перед тем как приступить к работе, они должны были провести 14 дней на карантине, который завершился 28 января, уточнили в РБК

ВОЗ в своем Твиттере сообщала, что во время поездки представители организации планирует посетить Уханьский институт вирусологии, оптовый рынок морепродуктов "Хуанань", лабораторию городского Центра по контролю и профилактике заболеваний и пообщаться с первыми зараженными.

Впервые вспышку коронавирусной инфекции выявили в конце декабря 2019 года в Ухане. В марте 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства