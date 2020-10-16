Эксперты: всеобщее ношение масок снижает риск заражения до 90%

Алматы. 15 октября. Kazakhstan Today - В связи с возможным наступлением новой волны коронавирусной инфекции и с учетом регистрации заболеваемости жителей Алматы вновь призвали носить маски, так как это является одной из ключевых мер предосторожности, передает Kazakhstan Today.

Ношение масок в общественных местах, на улицах с множественными прохожими, в том числе в общественном транспорте, препятствует возможной передаче вируса с воздухом. Как известно, люди могут болеть коронавирусной инфекцией без симптомов и, не подозревая об этом, в случае появления в общественных местах без применения масок подвергают риску заражения окружающих. Конечно, при тесном контакте либо длительном пребывании в одном помещении маски не обеспечивают гарантированную защиту от вирусов, но существенно снижают вероятность этого. А использование масок всеми людьми снижает риск заражения до 90% от возможного больного в обществе", - заявила заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, врач-эпидемиолог Асель Калыкова.

По информации акимата Алматы, ранее в ходе онлайн-интервью на площадке региональной службы коммуникаций президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман также подчеркнул, что ношение маски может значительно снизить мощность второй волны пандемии. Также он порекомендовал переболевшим COVID-19, вне зависимости от течения заболевания - симптомного, бессимптомного, продолжать носить маски и соблюдать дистанцию.

Если вы не болеете, вирус может попасть в носовую или ротовую поверхность и при контакте распространяться дальше. Соблюдая меры предосторожности, вы защищаете не только себя, но и своих близких и окружающих. Речь идет о безопасности окружающих. Поэтому я призываю всех продолжать соблюдать меры предосторожности", - обратился к горожанам Шарман.

Кроме того, специалисты отмечают, что необходимо носить маски правильно. Важно прикрывать не только рот, но и нос, так как больше вероятности того, что вирус, витающий в воздухе, может проникнуть через слизистые носа и глаз.

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