Система Orphus

Экспресс-тесты выявили десятки переболевших коронавирусом в РК

13.04.2020, 18:18 16552
Экспресс-тесты выявили десятки переболевших коронавирусом в РК
Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - Председатель Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова сообщила о выявлении 64 человек, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
По словам Бюрабековой, экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию проводится в Нур-Султане и Алматы. Также на санитарно-пропускных пунктах на границе Казахстана проводится тестирование всех въезжающих. 
 

Сделано 3136 тестов, из которых 354 - на автомобильных пунктах пропуска. У 64 человек результаты показали наличие антител. Это люди, которые уже переболели коронавирусной инфекцией", - сказала она.

 
Бюрабекова подчеркнула, что экспресс-тесты бесплатны. Они закуплены меценатами, и государству они ничего не стоили. Она также отметила, что пик коронавирусной инфекции ожидается в конце апреля - начале мая. На тот момент, по прогнозу Минздрава, количество заболевших превысит 2 тыс. человек.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 112 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,8 млн. Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения. 

По состоянию на утро 13 апреля в мире зарегистрировано 1 855 830 (+72 955 за сутки) инфицированных, погибших 114 244 (+5 418) человек, выздоровевших 424 836 (+27 841) человек. В Казахстане на 14.30 сегодняшнего дня 979 заболевших, 12 погибших и 110 выздоровевших.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая