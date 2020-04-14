Экспресс-тесты выявили десятки переболевших коронавирусом в РК

Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - Председатель Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова сообщила о выявлении 64 человек, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Сделано 3136 тестов, из которых 354 - на автомобильных пунктах пропуска. У 64 человек результаты показали наличие антител. Это люди, которые уже переболели коронавирусной инфекцией", - сказала она.

Бюрабекова подчеркнула, что экспресс-тесты бесплатны . Они закуплены меценатами, и государству они ничего не стоили. Она также отметила, что пик коронавирусной инфекции ожидается в конце апреля - начале мая. На тот момент, по прогнозу Минздрава, количество заболевших превысит 2 тыс. человек.





Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 112 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,8 млн. Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.





По состоянию на утро 13 апреля в мире зарегистрировано 1 855 830 (+72 955 за сутки) инфицированных, погибших 114 244 (+5 418) человек, выздоровевших 424 836 (+27 841) человек. В Казахстане на 14.30 сегодняшнего дня 979 заболевших, 12 погибших и 110 выздоровевших.

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