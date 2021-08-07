Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19

МОСКВА. 6 АВГУСТА - Коронавирусная инфекция может приводить к формированию необратимых изменений в легких, инфаркту и инсульту, после которых человек может стать инвалидом, заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В исходе коронавирусной инфекции могут формироваться необратимые изменения в лёгких (фиброз), развиваться инфаркты и инсульты, которые могут приводить к инвалидизации пациентов", - сказала Плоскирева РИА Новости .

Она отметила, что у некоторых пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией независимо от того, потребовалась ли им госпитализация или нет, сохраняются длительное время различные клинические проявления, в том числе астенический синдром и респираторные симптомы, в первую очередь, кашель. У большинства пациентов такие изменения носят обратимый характер, уточнила Плоскирева.

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ, автор телеграм-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова рассказала, в каких случаях после COVID-19 следует посетить невропатолога.

Она напомнила, что коронавирус атакует не только легкие и сосуды, но и центральную нервную систему, наиболее явные последствия этого обычно замечает сам переболевший.

Ухудшается память, в голове появляется "туман", когнитивные функции снижаются, и человек теряет возможность выполнять прежнюю работу. У меня была финансовый директор на приеме, она сказала, что боится, что скоро все начнут замечать, что она стала "буксовать", не может посчитать цифры в уме и не может сосредоточиться", - сказала врач.

Если такой "туман" в голове сохраняется постоянно, это повод для визита к невропатологу, уверена Павлова.

По ее словам, признаком проблем с центральной нервной системой могут быть и участившиеся головные боли.

У меня была пациентка на приеме с тяжелым повреждением мозга. Мы сначала думали, что у нее опухоль, но потом выяснили, что нет, однако проблема все равно была очень серьезная. Головные боли у нее до этого были несколько месяцев, а когда она пришла к врачу, то было уже большое поражение", - отметила кандидат медицинских наук.

Если после перенесенного COVID-19 у вас появились устойчивые головные боли, вялость, вы не можете сосредоточиться и быстро решать какие-то задачи, надо обращаться к невропатологу, и чем быстрее, тем лучше, посоветовала Павлова.

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