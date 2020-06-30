Эпидемиологи Алматы заявили о низкой устойчивости коронавируса к дезинфекции

Алматы. 29 июня. Kazakhstan Today - По мнению врачей-эпидемиологов Алматы, коронавирус обладает низкой устойчивостью к средствам дезинфекции, передает Kazakhstan Today.

В связи с распространением коронавирусной инфекцией по Алматы, врачи-эпидемиологи вновь дали ряд рекомендаций и призвали горожан соблюдать ранее установленные карантинные меры.

COVID-19 - это опасная и коварная инфекционная болезнь, вызванная вирусом, с которым ранее человек никогда не сталкивался. От него пока нет вакцины, и единственные способы уберечь себя и близких от этого заболевания - это соблюдать гигиену рук, сохранять социальную дистанцию, использовать антисептики и следовать ограничительным мерам. Только так удастся избежать взрывного характера развития болезни", - сообщила врач-эпидемиолог Динара Бектурсынова.

Она объяснила, что вирус передается воздушно-капельным путем. Зараженный коронавирусом может передать вирус при разговоре, чихании и кашле, в связи с чем и необходимо социальное дистанцирование до 2 метров. Вирус часто поражает людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Люди старше 65 лет чаще имеют подобные патологии, отчего и находятся в группе риска.

Вирус способен выживать на поверхности, но обладает низкой устойчивостью к средствам дезинфекции. Поэтому жителям рекомендовано проводить влажную уборку дома с моющими средствами, хорошо промывать и сушить тряпки после уборки. Также необходимо обеспечивать частое проветривание помещений - каждые два часа по 10-15 минут", - рекомендует врач.

Динара Бектурсынова также напомнила, что при наличии недомоганий, необходимо связаться с врачом, самоизолироваться и не выходить из дома.

Врачи-эпидемиологи проводят эпидемиологическое расследование каждого подтвержденного или вероятного случая заболевания коронавирусной инфекцией независимо от времени суток. На данный момент служба перешла в круглосуточный режим работы. Кроме расследования каждого случая и определения контактов, службой также определяется, куда должны доставить подтвержденные случаи на лечение и куда направлять контактных на изоляцию. Санитарно-эпидемиологическая служба также осуществляет соблюдение инфекционного контроля в организациях здравоохранения, чтобы не допустить заболевания коронавирусной инфекцией среди медработников, тем самым предотвратить кадровый голод", - информирует пресс-служба акимата Алматы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства