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АЛМАТЫ. 28 ИЮНЯ- Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что в июне в городе зарегистрировано свыше 3800 случаев заражения коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главный санврач Алматы призвал население серьезно относиться к данным эпидемиологов и медиков. По его мнению, сейчас крайне важно соблюдать правила санитарной безопасности: носить маски, придерживаться социальной дистанции, чаще мыть руки и, конечно, вакцинироваться.

С начала года в Алматы зарегистрирован 55 101 случай КВИ, в июне - 3889. За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом выросла в 1,7 раза - с 742 до 1237 случаев заражения. За последние сутки зарегистрировано 215 случаев КВИ", - сообщил Бекшин

По его мнению, эпидемиологическая ситуация в Алматы осложнилась в связи с распространением более контагиозного мутировавшего Дельта-штамма.

По сведениям эпидемиологов, среднесуточные положительные результаты ПЦР возросли со 114 до 188. Удельный вес больных КВИ с симптомами за последнюю неделю увеличился с 32% до 53%, что говорит о более высокой патогенности Дельта-штамма COVID-19.

В связи с резким ростом числа зараженных нами проведены исследования на наличие мутировавших штаммов. В результате из 131 образца, взятого у больных КВИ, выявлено 77 Альфа-штаммов (Великобритания), в 46 образцах - Дельта-штаммов (Индия). Кроме того, зафиксировано два Гамма-штамма, южноафриканских, и один нью-йоркский - Бета-штамм. Другими словами, получен однозначный вывод, что осложнение эпидемиологической ситуации произошло в результате распространения Альфа-штамма, а очередной подъем заболеваемости вызван Дельта-штаммом, ввезенным, предположительно, из Нур-Султана и России", - сообщил Жандарбек Бекшин.

Главный санврач Алматы пояснил, что предпринимаемые ограничительные меры необходимы, чтобы не ухудшать и без того сложную эпидобстановку. В этих условиях, по мнению Бекшина, есть единственная возможность не заболеть - это вакцинироваться и продолжать соблюдать санитарные нормы.

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