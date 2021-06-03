Эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной - Сагинтаев

АЛМАТЫ. 2 июня - Аким города Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого эфира программы Akimat LIVE на ТК "Алматы" рассказал об эпидситуации в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам акима, эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной. При этом наблюдается стабилизация ситуации и снижение заболеваемости КВИ в 3,5 раза - с 689 случаев в начале мая до 195 случаев 31 мая.

В матрице оценки эпидемиологической ситуации на 2 июня город находится в "желтой" зоне. Суточный прирост снизился в 6 раз, с 1,2% до 0,2%. Отмечается устойчивая динамика снижения показателя заболеваемости за последние 7 дней.

Удельный вес симптомных больных в июне составил 87,6% при прошлогоднем 50%, что свидетельствует о высокой патогенности мутированного штамма COVID-19.

Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что снижение заболеваемости с 9 марта обусловлено принятыми ограничительными мерами на объектах и в социуме, а также работой мониторинговых групп; образованием на сегодня более 20% иммунной прослойки в городе (15,4% вакцинированных от всего населения + 5% переболевших). Кроме того, положительное влияние оказало внедрением системы Ashyq на объектах и систематическая дезинфекция в домах с активными очагами КВИ.

По вероятным местам заражения заслуживает внимания рост заражений на продуктовых рынках - на 1,5%, во внутриквартальных продуктовых магазинах - на 2,2%, в ТРЦ, ТД - на 1,1%. На объектах общепита заражаемость снизилась на 1%. Заражения при участии в семейных мероприятиях снизились на 1,5%. Заражаемость на объектах торговли, в банках, почте, ЦОНах, в банях остается практически на прежнем уровне с тенденцией к снижению. Не регистрировались случаи заражения на объектах - участниках проекта Ashyq.





По состоянию на 23.59 1 июня в Казахстане подтвержден 388 991 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1319 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 208.

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