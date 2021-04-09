Эпидситуация в столице остается нестабильной

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В ходе онлайн-брифинга главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова рассказала об эпидситуации в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана, с начала текущего года число заболевших по городу превысило 15 тысяч, с начала пандемии зарегистрировано более 34 000 случаев. Из них 21 000 - симптомные и свыше 12 000 - бессимптомные.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости CОVІD-19 в остается нестабильной, город уже месяц находится в "красной зоне", - отметила Сархат Бейсенова.

По ее словам, в феврале в динамике заболеваемости наблюдалось снижение на 25% по сравнению с январем. С марта в столице наблюдается устойчивый рост заболеваемости и по итогам марта и 7 дней апреля зарегистрировано на 2338 случаев больше, чем в январе и феврале (январь - 3763; февраль - 2811; март - 6011, апрель - 2901).

С 17 марта ежедневный прирост заболеваемости превышал 1% с последующим снижением с 20 по 25 марта до 0,64 %. В течение последних 12 дней данный показатель сохраняется в среднем в пределах 1,2%. За последние сутки зарегистрировано 578 первичных случаев, то есть 404 случая с симптомами, 174 бессимптомных случаев. Показатели заболеваемости за последнюю неделю на 23% выше уровня предыдущей недели, интенсивный показатель на 100 тысяч населения составил 249,6. Репродуктивное число выше единицы", - отметила главный государственный санитарный врач столицы.

Напомним , по состоянию на 23.59 7 апреля в Казахстане зарегистрировано 261 503 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2586 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 261 503 случаев, из них в Нур-Султане - 34 007 (+578).

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