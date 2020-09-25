Еще 104 человека в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 104 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2;
город Алматы - 14;
Алматинская область - 1;
Атырауская область - 4;
Восточно-Казахстанская область - 18;
Западно-Казахстанская область - 45;
Карагандинская область - 1;
Костанайская область - 2;
Павлодарская область - 6;
Туркестанская область - 11.
Итого выздоровевших в Казахстане - 102 323.
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