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Еще 104 человека в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции

24.09.2020 12502
Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 104 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 2;
 
город Алматы - 14;
 
Алматинская область - 1;
 
Атырауская область - 4;
 
Восточно-Казахстанская область - 18;
 
Западно-Казахстанская область - 45;
 
Карагандинская область - 1;
 
Костанайская область - 2;
 
Павлодарская область - 6;
 
Туркестанская область - 11.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 102 323.
 

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