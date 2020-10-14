Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - Еще 104 прибывших в Нур-Султан авиапассажиров отправили на стационарный карантин, один депортирован, передает Kazakhstan Today.

Сегодня ночью в аэропорт Нур-Султана приземлились 4 самолета, рейсы осуществляли авиакомпании Turkish Airlines, Air Astana и Flydubai, всего прилетели 514 человек.

У 104 пассажиров отсутствовали ПЦР-тесты, их отправили на стационарный карантин. После сдачи ПЦР-тестов, их отпустят домой, при наличии положительного результата отправят в инфекционный стационар. 1 пассажир был депортирован", - сообщили в столичном аэропорте.

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