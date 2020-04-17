Еще 10 заболевших COVID-19 выявили в РК, общее количество составило 1341 случай

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - В оперативном штабе госкомиссии сообщили новые данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 12.25 сегодняшнего дня в Казахстане зарегистрировано еще 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане - 3, в Северо-Казахстанской области - 1, Акмолинской области - 1, Жамбылской области - 1, Алматинской области - 4.

Всего в стране подтвержден 1341 случай регистрации коронавируса, из них: в Алматы - 393, в Нур-Султане - 305, в Кызылординской области - 131, Карагандинской области - 84, Акмолинской области - 81, Атырауской области - 70, Жамбылской области - 50, Туркестанской области - 49, в Шымкенте - 43, СКО - 29, Алматинской области - 29, ЗКО - 25, Актюбинской области - 14, Павлодарской области - 13, Мангистауской области - 12, ВКО - 8, Костанайской области - 5.

По состоянию на утро 16 апреля в мире зарегистрировано 2 046 357 (+44 344 за сутки) инфицированных, погибших 131 356 (+4596) человек, выздоровевших 506 684 (+21 807) человек. В Казахстане на данный момент выздоровело 240 человек, скончались - 16.

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