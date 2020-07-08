Еще 115 казахстанцев вылечились от COVID-19

Алматы. 7 июля. Kazakhstan Today - 115 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Из них: в Восточно-Казахстанской области - 13, Павлодарской области - 32, Костанайской области - 1, Мангистауской области - 4, Акмолинской области - 55, Атырауской области - 10.

Итого выздоровевших в Казахстане - 16 298 человек, сообщается на официальном сайте оперативного штаба МВК.





В разрезе регионов: город Нур-Султан - 3248, город Алматы - 2291, город Шымкент - 717, Акмолинская область - 385, Актюбинская область - 555, Алматинская область - 610, Атырауская область - 1538, Восточно-Казахстанская область - 370, Жамбылская область - 585, Западно-Казахстанская область - 1185, Карагандинская область - 1634, Костанайская область - 344, Кызылординская область - 950, Мангистауская область - 458, Павлодарская область - 532, Северо-Казахстанская область - 452, Туркестанская область - 444.

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