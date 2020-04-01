Еще 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане

Фото: ru.delfi.lt
На сегодняшний день в стране подтверждены 336 случаев регистрации коронавируса:
Нур-Султан - 175 случаев;
Алматы - 82 случая;
Кызылординская область - 18 случаев;
Карагандинская область - 13 случаев;
Атырауская область - 13 случаев;
Акмолинская область - 10 случаев;
Алматинская область - 8 случаев;
Жамбылская область - 3 случая;
Актюбинская область - 3 случая;
Шымкент - 2 случая;
Восточно-Казахстанская область - 2 случая;
Северо-Казахстанская область - 2 случая;
Павлодарская область - 2 случая;
Западно-Казахстанская область - 2 случая;
Мангистауская область - 1 случай.
Зарегистрировано 22 выздоровевших от КВИ (Нур-Султан – 15, Алматы – 7) и 2 летальных случая.
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