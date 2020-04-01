Система Orphus

Еще 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане

31.03.2020, 15:37 11260
Еще 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане
Фото: ru.delfi.lt
Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 15.30 31 марта зарегистрированы еще 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Кызылординской области - 10 случаев, Павлодарской области - 1 случай, передает Kazakhstan Today.
 
На сегодняшний день в стране подтверждены 336 случаев регистрации коронавируса:
 
Нур-Султан - 175 случаев;
 
Алматы - 82 случая;
 
Кызылординская область - 18 случаев; 
 
Карагандинская область - 13 случаев;
 
Атырауская область - 13 случаев;
 
Акмолинская область - 10 случаев;
 
Алматинская область - 8 случаев; 
 
Жамбылская область - 3 случая;
 
Актюбинская область - 3 случая;
 
Шымкент - 2 случая; 
 
Восточно-Казахстанская область - 2 случая; 
 
Северо-Казахстанская область - 2 случая;
 
Павлодарская область - 2 случая; 
 
Западно-Казахстанская область - 2 случая;
 
Мангистауская область - 1 случай.

Зарегистрировано 22 выздоровевших от КВИ (Нур-Султан – 15, Алматы – 7) и 2 летальных случая.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая