Еще 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане

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Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 15.30 31 марта зарегистрированы еще 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Кызылординской области - 10 случаев, Павлодарской области - 1 случай, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в стране подтверждены 336 случаев регистрации коронавируса:

Нур-Султан - 175 случаев;

Алматы - 82 случая;

Кызылординская область - 18 случаев;

Карагандинская область - 13 случаев;

Атырауская область - 13 случаев;

Акмолинская область - 10 случаев;

Алматинская область - 8 случаев;

Жамбылская область - 3 случая;

Актюбинская область - 3 случая;

Шымкент - 2 случая;

Восточно-Казахстанская область - 2 случая;

Северо-Казахстанская область - 2 случая;

Павлодарская область - 2 случая;

Западно-Казахстанская область - 2 случая;

Мангистауская область - 1 случай.





Зарегистрировано 22 выздоровевших от КВИ (Нур-Султан – 15, Алматы – 7) и 2 летальных случая

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