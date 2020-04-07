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Еще 11 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Казахстане

06.04.2020, 23:41 5185
Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане количество заболевших коронавирусом увеличилось до 662, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today. 
 
Как стало известно, по состоянию на 23.20 6 апреля, зарегистрированы еще 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Туркестанской области - 1 случай, Кызылординской области - 5 случаев, Жамбылской области - 5 случаев.
 

На сегодняшний день в стране подтвержден 662 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан - 221 случай, г. Алматы - 119 случаев, Карагандинской области - 48 случаев, Акмолинской области - 42 случая, Атырауской области - 29 случаев, Жамбылской области - 40 случаев, г. Шымкент - 19 случаев, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 5 случаев, Кызылординской области - 50 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 33 случая, Костанайской области - 1 случай", - говорится в сообщении. 

 
11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 70 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,2 млн. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
 
По последним данным в стране подтвержден 662 случая регистрации коронавирусной инфекции, 46 выздоровели, шестеро скончались. 
 

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