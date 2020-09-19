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Еще 155 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

18.09.2020 4807
Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 155 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 3;
 
город Алматы - 1;
 
город Шымкент - 26;
 
Актюбинская область - 6;
 
Атырауская область - 3;
 
Восточно-Казахстанская область - 21;
 
Западно-Казахстанская область - 41;
 
Карагандинская область - 51;
 
Костанайская область - 2;
 
Павлодарская область - 1.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 101 610.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 17 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 134 заболевших коронавирусом.
 

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