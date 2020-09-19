Еще 155 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 155 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 3;

город Алматы - 1;

город Шымкент - 26;

Актюбинская область - 6;

Атырауская область - 3;

Восточно-Казахстанская область - 21;

Западно-Казахстанская область - 41;

Карагандинская область - 51;

Костанайская область - 2;

Павлодарская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 101 610.

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