Еще 155 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 155 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 3;
город Алматы - 1;
город Шымкент - 26;
Актюбинская область - 6;
Атырауская область - 3;
Восточно-Казахстанская область - 21;
Западно-Казахстанская область - 41;
Карагандинская область - 51;
Костанайская область - 2;
Павлодарская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 101 610.
Напомним, по состоянию на 23.59 17 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 134 заболевших коронавирусом.
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