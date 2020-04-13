Алматы. 13 апреля. Kazakhstan Today - Еще 15 медработников заболели коронавирусной инфекцией в Алматы, сообщили в городском управлении общественного здоровья, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, в Алматы 12 апреля выявлено 15 медицинских сотрудников, зараженных COVID-19, среди них одна беременная.

Итого за два дня было выявлено 27 случаев заражения среди медиков. Среди них врачи, средний и младший медицинский персонал и прочий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у двоих медиков состояние оценивается как тяжелое, в связи с полисегментарной пневмонией. У всех остальных - удовлетворительное.

К настоящему времени в Алматы выявлено 165 заболевших коронавирусом, два человека скончалось. По последним данным в стране подтвержден 951 случай регистрации коронавирусной инфекции, 99 выздоровели, 10 скончались.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 112 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,8 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.

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