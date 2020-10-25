Еще 165 случаев пневмонии с признаками COVID-19 выявлены в Казахстане

Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрировано 165 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки было зарегистрировано 165 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 человека скончались, 52 - выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 36 732, случаев с летальным исходом - 393, выздоровевших - 28 442 человека.

По данным ведомства, на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2869 человек, среди которых 211 детей.

В стационарах находится - 2317 пациентов, на амбулаторном уровне - 552. 124 человека находятся в тяжелом состоянии, 10 - в состоянии крайней степени тяжести, 16 - на аппаратах ИВЛ", - уточнили в пресс-службе Минздрава.

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