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Еще 165 случаев пневмонии с признаками COVID-19 выявлены в Казахстане

24.10.2020 13717
Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрировано 165 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки было зарегистрировано 165 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 человека скончались, 52 - выздоровели. 
 
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 36 732, случаев с летальным исходом - 393, выздоровевших - 28 442 человека.
 
По данным ведомства, на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2869 человек, среди которых 211 детей. 
 

В стационарах находится - 2317 пациентов, на амбулаторном уровне - 552. 124 человека находятся в тяжелом состоянии, 10 - в состоянии крайней степени тяжести, 16 - на аппаратах ИВЛ", - уточнили в пресс-службе Минздрава.

 

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