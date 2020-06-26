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Еще 172 казахстанца победили КВИ

25.06.2020, 21:55 4807
Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане 172 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, больше всего выздоровевших в Карагандинской области - 53. Также среди выздоровевших в:
 
Алматы - 2,
 
Шымкенте - 8,
 
Восточно-Казахстанской области - 12,
 
Алматинской области - 9,
 
Акмолинской области - 16,
 
Актюбинской области - 22,
 
Западно-Казахстанской области - 17,
 
Туркестанской области - 1,
 
Мангистауской области - 6,
 
Костанайской области - 8,
 
Жамбылской области - 6,
 
Кызылординской области - 8,
 
Павлодарской области - 4.
 
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 12 220 человек. Летальных исходов зарегистрировано 140. 
 
В Казахстане разработан алгоритм ведения пациентов с СOVID-19 в амбулаторных условияx.
 
В Нур-Султане создан ситуационный центр для распределения пациентов с коронавирусной инфекцией (КВИ).
 

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