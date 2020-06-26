Еще 172 казахстанца победили КВИ

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане 172 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, больше всего выздоровевших в Карагандинской области - 53. Также среди выздоровевших в:

Алматы - 2,

Шымкенте - 8,

Восточно-Казахстанской области - 12,

Алматинской области - 9,

Акмолинской области - 16,

Актюбинской области - 22,

Западно-Казахстанской области - 17,

Туркестанской области - 1,

Мангистауской области - 6,

Костанайской области - 8,

Жамбылской области - 6,

Кызылординской области - 8,

Павлодарской области - 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 12 220 человек. Летальных исходов зарегистрировано 140.

В Казахстане разработан алгоритм ведения пациентов с СOVID-19 в амбулаторных условияx.

В Нур-Султане создан ситуационный центр для распределения пациентов с коронавирусной инфекцией (КВИ).

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