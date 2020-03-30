Еще 1 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Актюбинской области, всего в РК - 284 случая

Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Число зараженных коронавирусной инфекцией в Казахстане составляет 284 человека, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Актюбинской области", - сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, на сегодняшний день в стране подтверждены 284 случая регистрации коронавируса, из них в городе. Нур-Султане - 167 случаев, городе Алматы - 70 случаев, в Карагандинской области - 7 случаев, Атырауской области - 12 случаев, Акмолинской области - 6 случаев, Жамбылской области - 3 случая, в городе Шымкенте - 2 случая, в Восточно-Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 6 случаев, Актюбинской области - 2 случая, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 2 случая, Западно-Казахстанской области - 2 случая.

Ранее в Минздраве сообщили, что зарегистрировано еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 1 случай, в городе Алматы - 3 случая, в Атырауской области - 6 случаев, в Алматинской области - 2 случая.

Кроме того, о новых случаях заражения коронавирусом в Алматинской области сообщили в пресс-службе акима региона.

Как сообщили в ведомстве, 2 случая зарегистрированы в двух районах области. Первый случай зарегистрирован в селе Кемертоган Карасайского района у женщины 1979 года рождения. Она сейчас доставлена в инфекционную больницу Карасайского района. Восемь контактных, среди них супруг заболевшей и её ребёнок, изолированы в карантин.

Второй случай зарегистрирован в Енбекшиказахском районе. Женщина 1960 года рождения вместе с родственниками вернулась со свадьбы из села Торткул республики Узбекистан. Все 14 лиц 26 марта вернулись домой в город Есик. 27 марта, согласно полученной информации от Туркестанской области, все были изолированы в провизорный стационар. В ходе карантина у всех были взяты анализы. В результате проверки у вышеуказанной женщины была подтверждена КВИ.

Стоит отметить, что на 29 марта 2020 года в Алматинской области выявлено 6 случаев заболевания КВИ.

Также стало известно, что в Алматы выписали ещё двух пациентов, получавших лечение от коронавируса.

Среди них одна женщина, прилетевшая рейсом Франкфурт - Нур-Султан - Алматы, и мужчина, контактный, прибывший рейсом Москва - Алматы. Они определены на 14-дневный домашний карантин", - говорится в сообщении.

О ситуации с коронавирусом в городе Алматы

В Алматы зарегистрировано 67 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Пять человек уже выздоровели и выписаны на 14-дневный домашний карантин (трое мужчин, 1 женщина и 12-летний ребёнок).

Итого в городских инфекционных стационарах проходят лечение от коронавирусной инфекции 62 пациента.

Из девяти вновь выявленных пациентов шестеро являются контактными лицами с женщиной, прибывшей 19 марта рейсом Минск - Алматы, и мужчинами, прибывшими рейсами Дублин - Стамбул - Алматы и Стамбул - Алматы.

Самочувствие у 56 пациентов удовлетворительное. Состояние у одного взрослого остается тяжёлым, у четверых - средней степени тяжести и у одного ребенка - средней степени тяжести с улучшением.

В целом в провизорных центрах находятся 1032 пациента, в том числе дети - 122; на карантинной изоляции - 159 человек, на домашнем карантине - 1514.

О заболевших коронавирусом в Западно-Казахстанской области

Врачи рассказали о состоянии заболевших коронавирусом пациентках в ЗКО.

По словам руководителя управления здравоохранения Болатбека Каюпова, две заболевшие - жительницы Западно-Казахстанской области. Сейчас они получают лечение в инфекционной больнице. Также на данный момент выявляют всех контактировавших с больными лиц.

Как рассказал главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев, первая заболевшая жительница ЗКО была в России. С 16 по 21 марта она была в Москве, 22 марта посетила Саратов. Женщина обратилась в скорую помощь, и пациентку положили в провизорный госпиталь.

На сегодня в карантинных и провизорных стационарах под медицинским наблюдением находятся 65 человек, состояние которых удовлетворительное.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства