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Еще 1 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Актюбинской области, всего в РК - 284 случая

30.03.2020, 00:54 12961
Еще 1 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Актюбинской области, всего в РК - 284 случая
Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Число зараженных коронавирусной инфекцией в Казахстане составляет 284 человека, передает Kazakhstan Today. 
 

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Актюбинской области", - сообщили в Минздраве.

 
По данным ведомства, на сегодняшний день в стране подтверждены 284 случая регистрации коронавируса, из них в городе. Нур-Султане - 167 случаев, городе Алматы - 70 случаев, в Карагандинской области - 7 случаев, Атырауской области - 12 случаев, Акмолинской области - 6 случаев, Жамбылской области - 3 случая, в городе Шымкенте - 2 случая, в Восточно-Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 6 случаев, Актюбинской области - 2 случая, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 2 случая, Западно-Казахстанской области - 2 случая.
 
Ранее в Минздраве сообщили, что зарегистрировано еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 1 случай, в городе Алматы - 3 случая, в Атырауской области - 6 случаев, в Алматинской области - 2 случая.
 
Кроме того, о новых случаях заражения коронавирусом в Алматинской области сообщили в пресс-службе акима региона.
 
Как сообщили в ведомстве, 2 случая зарегистрированы в двух районах области. Первый случай зарегистрирован в селе Кемертоган Карасайского района у женщины 1979 года рождения. Она сейчас доставлена в инфекционную больницу Карасайского района. Восемь контактных, среди них супруг заболевшей и её ребёнок, изолированы в карантин.
 
Второй случай зарегистрирован в Енбекшиказахском районе. Женщина 1960 года рождения вместе с родственниками вернулась со свадьбы из села Торткул республики Узбекистан. Все 14 лиц 26 марта вернулись домой в город Есик. 27 марта, согласно полученной информации от Туркестанской области, все были изолированы в провизорный стационар. В ходе карантина у всех были взяты анализы. В результате проверки у вышеуказанной женщины была подтверждена КВИ.
 
Стоит отметить, что на 29 марта 2020 года в Алматинской области выявлено 6 случаев заболевания КВИ.
 
Также стало известно, что в Алматы выписали ещё двух пациентов, получавших лечение от коронавируса.
 

Среди них одна женщина, прилетевшая рейсом Франкфурт - Нур-Султан - Алматы, и мужчина, контактный, прибывший рейсом Москва - Алматы. Они определены на 14-дневный домашний карантин", - говорится в сообщении.

 
О ситуации с коронавирусом в городе Алматы
 
В Алматы зарегистрировано 67 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
 
Пять человек уже выздоровели и выписаны на 14-дневный домашний карантин (трое мужчин, 1 женщина и 12-летний ребёнок).
 
Итого в городских инфекционных стационарах проходят лечение от коронавирусной инфекции 62 пациента.
 
Из девяти вновь выявленных пациентов шестеро являются контактными лицами с женщиной, прибывшей 19 марта рейсом Минск - Алматы, и мужчинами, прибывшими рейсами Дублин - Стамбул - Алматы и Стамбул - Алматы.
 
Самочувствие у 56 пациентов удовлетворительное. Состояние у одного взрослого остается тяжёлым, у четверых - средней степени тяжести и у одного ребенка - средней степени тяжести с улучшением.
 
В целом в провизорных центрах находятся 1032 пациента, в том числе дети - 122; на карантинной изоляции - 159 человек, на домашнем карантине - 1514.
 
О заболевших коронавирусом в Западно-Казахстанской области
 
Врачи рассказали о состоянии заболевших коронавирусом пациентках в ЗКО.
 
По словам руководителя управления здравоохранения Болатбека Каюпова, две заболевшие - жительницы Западно-Казахстанской области. Сейчас они получают лечение в инфекционной больнице. Также на данный момент выявляют всех контактировавших с больными лиц.
 
Как рассказал главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев, первая заболевшая жительница ЗКО была в России. С 16 по 21 марта она была в Москве, 22 марта посетила Саратов. Женщина обратилась в скорую помощь, и пациентку положили в провизорный госпиталь.
 
На сегодня в карантинных и провизорных стационарах под медицинским наблюдением находятся 65 человек, состояние которых удовлетворительное.
 

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