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Еще 297 казахстанцев вылечились от КВИ

24.06.2020, 21:41 8857
Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - Из 297 выздоровевших больше всего победивших КВИ в столице, передает Kazakhstan Today. 
 
В Казахстане еще 297 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в: 
 
Нур-Султане - 76;
 
Алматы - 1;
 
Шымкенте - 8;
 
Западно-Казахстанской области - 9;
 
Восточно-Казахстанской области - 3;
 
Алматинской области - 23;
 
Акмолинской области - 13;
 
Актюбинской области - 25;
 
Атырауской области - 13;
 
Мангистауской области - 17;
 
Костанайской области - 5;
 
Жамбылской области - 22;
 
Карагандинской области - 56;
 
Кызылординской области - 22;
 
Павлодарской области - 4.
 
С 3 июня в РК выявлен 11 721 носитель КВИ без клинических проявлений и 18 765 симптомных случаев. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 11 882 человека.
 

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