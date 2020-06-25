Еще 297 казахстанцев вылечились от КВИ

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - Из 297 выздоровевших больше всего победивших КВИ в столице, передает Kazakhstan Today.
В Казахстане еще 297 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в:
Нур-Султане - 76;
Алматы - 1;
Шымкенте - 8;
Западно-Казахстанской области - 9;
Восточно-Казахстанской области - 3;
Алматинской области - 23;
Акмолинской области - 13;
Актюбинской области - 25;
Атырауской области - 13;
Мангистауской области - 17;
Костанайской области - 5;
Жамбылской области - 22;
Карагандинской области - 56;
Кызылординской области - 22;
Павлодарской области - 4.
С 3 июня в РК выявлен 11 721 носитель КВИ без клинических проявлений и 18 765 симптомных случаев. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 11 882 человека.
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