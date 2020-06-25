Еще 297 казахстанцев вылечились от КВИ

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - Из 297 выздоровевших больше всего победивших КВИ в столице, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане еще 297 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в:

Нур-Султане - 76;

Алматы - 1;

Шымкенте - 8;

Западно-Казахстанской области - 9;

Восточно-Казахстанской области - 3;

Алматинской области - 23;

Акмолинской области - 13;

Актюбинской области - 25;

Атырауской области - 13;

Мангистауской области - 17;

Костанайской области - 5;

Жамбылской области - 22;

Карагандинской области - 56;

Кызылординской области - 22;

Павлодарской области - 4.

С 3 июня в РК выявлен 11 721 носитель КВИ без клинических проявлений и 18 765 симптомных случаев. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 11 882 человека.

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