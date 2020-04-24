Еще $30 млн выделит Китай на борьбу с пандемией коронавируса

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Пекин. 23 апреля. Kazakhstan Today - Правительство Китая перечислит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще $30 млн на борьбу с пандемией, передает Kazakhstan Today.

На основании выделения ранее Китаем в качестве пожертвования ВОЗ $20 млн мы дополнительно выделим еще $30 млн, чтобы поддержать организацию в развитии международного сотрудничества в борьбе с пандемией, вызываемой коронавирусом пневмонии", - сказал в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее, в начале марта, Китай сообщил о выделении ВОЗ $20 млн, напоминает ТАСС

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

По последним данным, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 2 639 689 (+79 940 за сутки) инфицированных, 184 247 (+6501) погибших и 720 094 (+27 308) выздоровевших.





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