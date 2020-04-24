Система Orphus

Еще $30 млн выделит Китай на борьбу с пандемией коронавируса

23.04.2020, 15:25 9856
Еще $30 млн выделит Китай на борьбу с пандемией коронавируса
Фото: EADaily
Пекин. 23 апреля. Kazakhstan Today - Правительство Китая перечислит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще $30 млн на борьбу с пандемией, передает Kazakhstan Today.
 

На основании выделения ранее Китаем в качестве пожертвования ВОЗ $20 млн мы дополнительно выделим еще $30 млн, чтобы поддержать организацию в развитии международного сотрудничества в борьбе с пандемией, вызываемой коронавирусом пневмонии", - сказал в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

 
Ранее, в начале марта, Китай сообщил о выделении ВОЗ $20 млн, напоминает ТАСС.
 
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. 
 
По последним данным, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 2 639 689 (+79 940 за сутки) инфицированных, 184 247 (+6501) погибших и 720 094 (+27 308) выздоровевших.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая