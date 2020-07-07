Еще 47 казахстанцев вылечились от COVID-19

Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане 47 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает Kazakhstan Today.

Из них в Восточно-Казахстанской области - 7, в Туркестанской области - 7, в Павлодарской области – 21, в Костанайской области – 6, в Мангистауской область - 6.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 15 907 человек, говорится в сообщении межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки выявили 1403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них бессимптомно переносят болезнь 814 человек.

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