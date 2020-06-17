Еще 4 казахстанца скончались от коронавируса

По информации Министерства здравоохранения РК в Алматы жертвами КВИ стали мужчина 1964 года рождения и женщина 1971 года рождения, в Актюбинской области - мужчина 1955 года рождения, в Павлодарской области - женщина 1954 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Республике Казахстан зарегистрирован 81 случай с летальным исходом.
Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 383 заболевших КВИ. Прирост заболеваемости составил 2,6%.
В разрезе регионов:
в городе Алматы - 34 (1,1%);
городе Нур-Султане - 104 (3,8%);
городе Шымкенте- 25 (2,2);
в Павлодарской области - 34 (9,7%);
Костанайской области - 13 (5,9%);
Северо-Казахстанской области - 6 (5,4%);
Акмолинской области - 10 (5,1%);
Мангистауской области - 18 (4,7%);
Карагандинской области - 50 (3,3%);
Западно-Казахстанской области - 24 (2,5%);
Алматинской области - 12 (2,3%);
Туркестанской области - 10 (2,2%);
Актюбинской области - 10 (1,9%);
Жамбылской области - 9 (1,8%);
Кызылординской области - 7 (1,4%);
Атырауской области - 14 (1,1%);
Восточно-Казахстанской области -3 (1,1%).
Выписаны выздоровевшие 200 человек.
Всего в стране выявлено 15 192 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9388 человек.
Кроме того, за 15 июня зарегистрированы 600 бессимптомных носителей коронавируса, не входящих в общую статистику. Всего бессимптомных носителей инфекции в Казахстане - 5492.
Тем временем число зарегистрированных случаев инфицирования КВИ в мире превысило 8 млн человек. Более 439 тыс. человек скончалось, выздоровело более 4,2 млн.
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