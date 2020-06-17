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Еще 4 казахстанца скончались от коронавируса

16.06.2020, 08:42 8992
Еще 4 казахстанца скончались от коронавируса
Нур-Султан. 16 июня. Kazakhstan Today - Вчера, 15 июня, в Казахстане зарегистрировано еще 4 летальных случая от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Министерства здравоохранения РК в Алматы жертвами КВИ стали мужчина 1964 года рождения и женщина 1971 года рождения, в Актюбинской области - мужчина 1955 года рождения, в Павлодарской области - женщина 1954 года рождения. 

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Республике Казахстан зарегистрирован 81 случай с летальным исходом.
 
Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 383 заболевших КВИ. Прирост заболеваемости составил 2,6%.

В разрезе регионов:
 
в городе Алматы - 34 (1,1%);
 
городе Нур-Султане - 104 (3,8%);

городе Шымкенте- 25 (2,2);
 
в Павлодарской области - 34 (9,7%);
 
Костанайской области - 13 (5,9%);
 
Северо-Казахстанской области - 6 (5,4%);
 
Акмолинской области - 10 (5,1%);
 
Мангистауской области - 18 (4,7%);
 
Карагандинской области - 50 (3,3%);
 
Западно-Казахстанской области - 24 (2,5%); 
 
Алматинской области - 12 (2,3%); 
 
Туркестанской области - 10 (2,2%);
 
Актюбинской области - 10 (1,9%);
 
Жамбылской области - 9 (1,8%);
 
Кызылординской области - 7 (1,4%);
 
Атырауской области - 14 (1,1%);
 
Восточно-Казахстанской области -3 (1,1%).
 
Выписаны выздоровевшие 200 человек.

Всего в стране выявлено 15 192 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9388 человек.
 
Кроме того, за 15 июня зарегистрированы 600 бессимптомных носителей коронавируса, не входящих в общую статистику. Всего бессимптомных носителей инфекции в Казахстане - 5492.
 
Тем временем число зарегистрированных случаев инфицирования КВИ в мире превысило 8 млн человек. Более 439 тыс. человек скончалось, выздоровело более 4,2 млн. 
 

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