Еще 4 казахстанца скончались от коронавируса

Нур-Султан. 16 июня. Kazakhstan Today - Вчера, 15 июня, в Казахстане зарегистрировано еще 4 летальных случая от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК в Алматы жертвами КВИ стали мужчина 1964 года рождения и женщина 1971 года рождения, в Актюбинской области - мужчина 1955 года рождения, в Павлодарской области - женщина 1954 года рождения.





Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.





Итого по Республике Казахстан зарегистрирован 81 случай с летальным исходом.

Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 383 заболевших КВИ. Прирост заболеваемости составил 2,6%.





В разрезе регионов:

в городе Алматы - 34 (1,1%);

городе Нур-Султане - 104 (3,8%);





городе Шымкенте- 25 (2,2);

в Павлодарской области - 34 (9,7%);

Костанайской области - 13 (5,9%);

Северо-Казахстанской области - 6 (5,4%);

Акмолинской области - 10 (5,1%);

Мангистауской области - 18 (4,7%);

Карагандинской области - 50 (3,3%);

Западно-Казахстанской области - 24 (2,5%);

Алматинской области - 12 (2,3%);

Туркестанской области - 10 (2,2%);

Актюбинской области - 10 (1,9%);

Жамбылской области - 9 (1,8%);

Кызылординской области - 7 (1,4%);

Атырауской области - 14 (1,1%);

Восточно-Казахстанской области -3 (1,1%).

Выписаны выздоровевшие 200 человек.





Всего в стране выявлено 15 192 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9388 человек.

Кроме того, за 15 июня зарегистрированы 600 бессимптомных носителей коронавируса, не входящих в общую статистику. Всего бессимптомных носителей инфекции в Казахстане - 5492.

Тем временем число зарегистрированных случаев инфицирования КВИ в мире превысило 8 млн человек. Более 439 тыс. человек скончалось, выздоровело более 4,2 млн.

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